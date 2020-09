Omicidi di Lecce, il 21enne crolla dopo l’arresto: «Sono stato io». L’ombra della vendetta: è stato mandato via dopo due mesi in casa con Eleonora (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio De Marco ha confessato di aver ucciso Daniele De Santis ed Eleonora Manta, dopo l’arresto di ieri sera a Lecce. Davanti al procuratore Leonardo Leone De Castris, il 21enne studente di infermieristica ha ammesso: «Sì, Sono stato io». Dietro il brutale assassinio dei due fidanzati cresce intanto l’ipotesi della vendetta da parte del ragazzo di casarano, che ha vissuto nella casa dove Sono stati uccisi i due fidanzati per un anno. Il clima in casa però deve essere cambiato quando la 30enne si è trasferita in quell’appartamento, occupando un’altra stanza. De Marco e Manta ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio De Marco ha confessato di aver ucciso Daniele De Santis edManta,l’arresto di ieri sera a. Davanti al procuratore Leonardo Leone De Castris, ilstudente di infermieristica ha ammesso: «Sì,io». Dietro il brutale assassinio dei due fidanzati cresce intanto l’ipotesida parte del ragazzo dirano, che ha vissuto nelladovestati uccisi i due fidanzati per un anno. Il clima inperò deve essere cambiato quando la 30enne si è trasferita in quell’appartamento, occupando un’altra stanza. De Marco e Manta ...

Open_gol : L’ombra della vendetta dietro gli omicidi di Lecce: il 21enne è stato mandato via dopo due mesi in casa con Eleonora - franco67238399 : Fidanzati uccisi a Lecce, svolta nelle indagini: fermato un 37enne - zazoomblog : Lecce omicidi dell’arbitro De Santis e della compagna: sospettato in procura è un 37enne - #Lecce #omicidi #dell’a… - infoitinterno : Lecce, omicidi dell’arbitro De Santis e della compagna: sospettato in procura, è un 37enne -