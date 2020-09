Inter | Mourinho cambia obiettivo | Skriniar resta in nerazzurro?

Leggi su giornal

(Di martedì 29 settembre 2020)al Tottenham – Alla fine Milanpotrebbere all’e provare ad impensierire Conte meritandosi una chance da titolare. Il Tottenham infatti sembra aver virato su un altroper la difesa, anche lui con un passato in Serie A. Si tratta di Antonio Rudiger del Chelsea. Come riporta la stampa inglese, infatti, gli Spurs avrebbero deciso di mollare il centrale slovacco, a causa delle pretese eccessive dei nerazzurri (60 milioni di euro).avrebbe così deciso di virare su Rudiger, ai margini del progetto Chelsea: i Blues, però, non vorrebbero cedere il difensore tedesco in prestito a una diretta rivale.al Tottenham affare saltato? E con lui anche ...