Genoa, il d.s. Faggiano: «Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo…» (Di martedì 29 settembre 2020) Il direttore sportivo del Genoa ha parlato a seguito dei 14 casi di Covid-19 Una notizia che ha messo in apprensione tutto il sistema calcistico italiano, quella dei 14 positivi al Covid-19 in casa Genoa. A parlarne, in una intervista a Il Secolo XIX, è stato il direttore sportivo del club rossoblù Daniele Faggiano. «Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo contro il Napoli. Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare in questa situazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Il direttore sportivo delha parlato a seguito dei 14 casi di Covid-19 Una notizia che ha messo in apprensione tutto il sistema calcistico italiano, quella dei 14 positivi al Covid-19 in casa. A parlarne, in una intervista a Il Secolo XIX, è stato il direttore sportivo del club rossoblù Daniele. «Ora miilneltempo contro il Napoli. Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare in questa situazione». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, incontro in corso per #Ranocchia - MarcoBovicelli : #Genoa, accordo col #Sassuolo per il prestito di #Scamacca: fiducia per #Ranocchia dopo summit Faggiano-entourage… - 100x100Napoli : La preoccupazione in casa #Genoa è il calcio giocato... - Vivo_e_vegeto : RT @sportface2016: Il ds del #Genoa Daniele #Faggiano: 'Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo contro il #Napoli. Il rinvio con il #Tori… - AndreaCordobao : RT @sportface2016: Il ds del #Genoa Daniele #Faggiano: 'Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo contro il #Napoli. Il rinvio con il #Tori… -