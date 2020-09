Cos’è la consegna senza fretta Amazon e dettagli sul buono in regalo (Di martedì 29 settembre 2020) Arriva una novità in Italia con la consegna senza fretta Amazon. Di che cosa si tratta, quali sono le sue condizioni e a che cosa da diritto? Il servizio è dedicato ai soli utenti Amazon Prime (non per gli account in prova o business) e potrebbe essere particolarmente gettonato perché è associato ad un buono in regalo da utilizzare sugli acquisti. La consegna senza fretta Amazon è pensata, come intuibile dal suo stesso nome, per chi non ha particolare urgenza di ricevere un pacco. Rispetto alla sola giornata lavorativa per la spedizione garantita ai clienti Prime, il servizio nuovo di zecca comporta che il pacco arrivi in circa 4 giorni lavorativi ma i tempi in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Arriva una novità in Italia con la. Di che cosa si tratta, quali sono le sue condizioni e a che cosa da diritto? Il servizio è dedicato ai soli utentiPrime (non per gli account in prova o business) e potrebbe essere particolarmente gettonato perché è associato ad uninda utilizzare sugli acquisti. Laè pensata, come intuibile dal suo stesso nome, per chi non ha particolare urgenza di ricevere un pacco. Rispetto alla sola giornata lavorativa per la spedizione garantita ai clienti Prime, il servizio nuovo di zecca comporta che il pacco arrivi in circa 4 giorni lavorativi ma i tempi in ...

