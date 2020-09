Coronavirus: in Lombardia 435 'guariti', 2 in più in terapia intensiva (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Sono due in più i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia a causa del Covid19 rispetto a ieri, per un totale di 33 posti occupati. Secondo i dati della Regione, i guariti e i dimessi sul territorio sono in tutto 80.476 e rispetto a ieri 435 in più. I ricoverati in ospedale per (o con) il Covid19 ma non in terapia intensiva sono 315, nove in più rispetto a ieri. Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Sono due in; i ricoverati inina causa del Covid19 rispetto a ieri, per un totale di 33 posti occupati. Secondo i dati della Regione, ie i dimessi sul territorio sono in tutto 80.476 e rispetto a ieri 435 in;. I ricoverati in ospedale per (o con) il Covid19 ma non insono 315, nove in; rispetto a ieri.

