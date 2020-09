Benevento-Inter | Conte in conferenza stampa | data | orario e diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020) Antonioparlerà alla vigilia di, match valido per il recupero della prima giornata di Serie A, per presentare i temi dello scontro del Vigorito, rimandato proprio per volontà dei nerazzurri. La volontà è ovviamente quella di trovare continuità in seguito al rocambolesco successono contro la Fiorentina, contro una formazione che ha fatto una grande impressione a Marassi contro la Sampdoria. Appuntamento alle ore 14:00 di martedì 29 settembre:tv disponibile suTV e sui canali social del club.