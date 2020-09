Arriva la cassa integrazione universale (Di martedì 29 settembre 2020) L’impronta politica è nel termine che sarà utilizzato per definire la nuova cassa integrazione: universale. Dove per universale si intende che tutti potranno averla. Un principio che il virus ha imposto durante l’emergenza e infatti il Governo ha dato vita alla cosiddetta cassa Covid, una forma di sostegno generalizzata e senza paletti. Ma poi questo stesso principio è stato ammorbidito per il rischio che la cassa Covid diventasse per le aziende un alibi per non riaprire e per tenere i lavoratori a casa. Ora però bisogna pensare alla fase 2, cioè all’ordinario. Ed ecco che il principio dell’universalità ricompare. Anzi si vuole far diventare strutturale.Huffpost è in grado di anticipare il lavoro che una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) L’impronta politica è nel termine che sarà utilizzato per definire la nuova. Dove persi intende che tutti potranno averla. Un principio che il virus ha imposto durante l’emergenza e infatti il Governo ha dato vita alla cosiddettaCovid, una forma di sostegno generalizzata e senza paletti. Ma poi questo stesso principio è stato ammorbidito per il rischio che laCovid diventasse per le aziende un alibi per non riaprire e per tenere i lavoratori a casa. Ora però bisogna pensare alla fase 2, cioè all’ordinario. Ed ecco che il principio dell’universalità ricompare. Anzi si vuole far diventare strutturale.Huffpost è in grado di anticipare il lavoro che una ...

I dati di Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di vigilanza Inps sulla cassa integrazione per il Covid. Tridico aveva parlato di non più di 30mila lavoratori in attesa. Impennata negli ultimi mesi ...

La burocrazia più forte della crisi Trentamila artigiani senza un euro

Sono trentamila i lavoratori del settore artigiano che si trovano in gravi difficoltà a causa della burocrazia, dei tempi lunghi e mai così incerti della «macchina» statale. Trentamila tra uomini e do ...

