Traffico Roma del 28-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto quindi perintenso sulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo in entrata aintenso ilsulla tangenziale con code tra l’uscita per la A24 è la via Tiburtina in direzione della via Salaria trafficata alla via Flaminia con rallentamenti trasla corde via dei Due Ponti in direzione del centrorallentato per incidente in via deignoli altezza incrocio con via Giuseppe Fiorelli nelle due direzioni rallentamenti per incidente anche in via dei Reti incrocio con via Tiburtina ricordiamo i lavori in corso tra Soana via Cerveteri tratto Piazza Tuscolo Piazza Re dideviazioni anche per la linea bus 671 per dettagli su queste altre notizie ...