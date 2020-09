Sciopero braccianti indiani | piazza piena a Latina

(Di lunedì 28 settembre 2020) Grande adesione oggi ae provincia per lodeidopo vari incidenti sul lavoro ae i tentativi di depistare le responsabilità da parte dei loro datori di lavoro. Quasi 3.500 persone – indiane e italiane – si sono ritrovare aLibertà nonostante le forti pressioni a non scioperare da parte dei datori con interventi di lavoratori, sindacalisti e delle associazioni (Amnesty International, Libera, Emergency) e il nostro Marco Omizzolo. I rappresentati di Flai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

frariva_riva : RT @Terra_aps: Siamo in piazza a #Latina al fianco dei braccianti e sindacati in sciopero. Le morti, gli infortuni e i casi di sfruttamento… - CavalliniManola : RT @CgilRomaelazio: #caporalato: Roberto Iovino, segretario della Cgil di Roma e del Lazio commenta all'Agenzia Dire lo #sciopero dei #brac… - valentini_fra : RT @CgilRomaelazio: #caporalato: Roberto Iovino, segretario della Cgil di Roma e del Lazio commenta all'Agenzia Dire lo #sciopero dei #brac… - CgilRomaelazio : #caporalato: Roberto Iovino, segretario della Cgil di Roma e del Lazio commenta all'Agenzia Dire lo #sciopero dei… - IMorassi : RT @fai_cisl: #caporalato ???? Lunedì #28Settembre incontro con Prefetto di #Latina, #sciopero dei #braccianti agricoli e #manifestazione un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero braccianti

Si è svolta questa mattina, in Piazza della Libertà a Latina, la manifestazione dei lavoratori agricoli della provincia pontina: i braccianti agricoli del territorio insieme alla comunità indiana si s ...LATINA – Erano in tanti nonostante la pioggia battente i braccianti agricoli indiani che questa mattina si sono dati appuntamento sotto la prefettura, in Piazza della Libertà a Latina per partecipare ...