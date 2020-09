Paolo Brosio: ecco perché non ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 (Di lunedì 28 settembre 2020) Paolo Brosio era uno dei concorrenti annunciati del Grande Fratello Vip 5. ecco perché non è ancora entrato nella casa più spiata d’Italia Paolo Brosio era uno dei più attesi concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il suo ingresso era stato posticipato alla seconda puntata a causa di alcuni problemi di salute. Stando a quanto da lui stesso dichiarato avrebbe contratto il Coronavirus e non si sa ancora se potrà partecipare lo stesso al programma. L’annuncio della sua malattia sarebbe arrivato ieri, quando in occasione del suo compleanno ha dichiarato: “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off limits anticovid dell’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020)era uno dei concorrenti annunciati delVip 5.perché non è ancora entrato nella casa più spiata d’Italiaera uno dei più attesi concorrenti delVip 5. Il suo ingresso era stato posticipato alla seconda puntata a causa di alcuni problemi di salute. Stando a quanto da lui stesso dichiarato avrebbe contratto il Coronavirus e non si sa ancora se potrà partecipare lo stesso al programma. L’annuncio della sua malattia sarebbe arrivato ieri, quando in occasione del suo compleanno ha dichiarato: “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off limits anticovid dell’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. ...

filufilo : RT @Unf_Tweet: IN BOCCA AL LUPO! Paolo Brosio festeggia il compleanno in ospedale, ha avuto il covid 19 #GFVIP #GFVIP5 - Unf_Tweet : IN BOCCA AL LUPO! Paolo Brosio festeggia il compleanno in ospedale, ha avuto il covid 19 #GFVIP #GFVIP5 - CiaoKarol : 'HO SEMPRE CONFIDATO IN DIO, HO PREGATO TANTO LA MADONNA' ?? PAOLO BROSIO È GUARITO DAL COVID-19 ?????? - heliandros : RT @rostokkio: Secondo il Codacons #ChiaraFerragni è apparsa a Paolo Brosio. - azuccherozero : RT @rostokkio: Secondo il Codacons #ChiaraFerragni è apparsa a Paolo Brosio. -