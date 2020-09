Napoli | Edy Reja crede in Elseid Hysaj | “Quest’anno è diverso | sente la fiducia e a sinistra gioca meglio”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di lunedì 28 settembre 2020) Edy, ex allenatore del, oggi ct della Nazionale Albanese, si è espresso sulla formazione partenopea ai microfoni di Radio Marte. “Hirving Lozano ora rende meglio per una questione tattica? Gli stranieri, quando arrivano in Italia, hanno qualche difficoltà. Anche Victor Osimhen dovrà imparare a conoscere maggiormente il calcio italiano. Ha ancora margini di miglioramento. E’ straordinario: ha velocità, tecnica e tiro. Qualità ottime, potrà solo far meglio. Gennaro Gattuso ha datoa tutti, i ragazzi rispondono in maniera appropriata”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Gattuso ha toccato ...