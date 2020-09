Khedira al passo d’addio con la Juve: atteso a Torino l’agente del tedesco (Di lunedì 28 settembre 2020) Sami Khedira si appresta a lasciare la Juventus: è atteso a Torino il fratello-agente del tedesco per discutere della rescissione Sono giorni chiave per l’addio di Sami Khedira dalla Juve. Come riportato dal Corriere di Torino, tra oggi e domani è atteso a Torino il fratello-agente del tedesco, volto a mettere nero su bianco l’accordo con i bianconeri. Respinta al momento l’ultima proposta legata alla buonuscita da 2,5 milioni di euro, inferiore rispetto ai 6 milioni relativi all’ultimo anno di contratto. L’intenzione, comunque, è quella di trovare un accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Samisi appresta a lasciare lantus: èil fratello-agente delper discutere della rescissione Sono giorni chiave per l’addio di Samidalla. Come riportato dal Corriere di, tra oggi e domani èil fratello-agente del, volto a mettere nero su bianco l’accordo con i bianconeri. Respinta al momento l’ultima proposta legata alla buonuscita da 2,5 milioni di euro, inferiore rispetto ai 6 milioni relativi all’ultimo anno di contratto. L’intenzione, comunque, è quella di trovare un accordo. Leggi su Calcionews24.com

