GP Catalogna MotoGP | 5 spunti da Quartararo serial winner a Mir

SkySportMotoGP : ?? ANCORA MARINI, SEMPRE MARINI! (?? #Moto2) ?? E sul podio c’è anche il Diggia I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? È IL TRIONFO DEL DIABLO! (?? #MotoGP) Colpaccio Suzuki, Morbido fuori dal podio I risultati ?… - SkySportMotoGP : ? CADUTO VALENTINO ROSSI? (-7 giri ??) Quartararo vola in testa con 3' su Morbido Il LIVE ? - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Un ?? e due 9? nelle pagelle di @BeltramoPaolo Ma anche due insufficienze: siete d'accordo? #CatalanGP ???? #SkyMotori #Mo… - Gazzetta_it : #MotoGP #Quartararo serial winner e l'ombra di #Mir: 5 spunti del GP di #Catalogna -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna MotoGP

L'ottava gara della stagione ha riportato al successo il francese, che se va a podio sa solo vincere, riproposto la minaccia della Suzuki e le incognite della Ducati ...MotoGP: "Ma non saprei cosa consigliargli. Molti piloti rischiano per superare solo perchè sei Rossi o Biaggi. In SBK Rea è il mio erede. In MotoGP Aprilia deve confrontarsi con dei colossi e non è se ...