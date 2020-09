Gabriel Garko dopo il coming out in tv, 'ma ora chi sono io?': simpatica scenetta con Eva Grimaldi (Di lunedì 28 settembre 2020) Gabriel Garko torna a mostrarsi sui social con leggerezza dopo il coming out al GF Vip. È la sua amica Imma Battaglia a coinvolgerlo in un simpatico video insieme a Eva Grimaldi. Nella breve clip ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020)torna a mostrarsi sui social con leggerezzailout al GF Vip. È la sua amica Imma Battaglia a coinvolgerlo in un simpatico video insieme a Eva. Nella breve clip ...

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - lorenzocrespi2 : RT @LadyNews_: #SelvaggiaLucarelli bacchetta #GabrielGarko: 'È ancora parte dello stesso sistema che vorrebbe denunciare' - hereforozge : @GiusCandela Che bello però quando anche lo stesso Gabriel Garko indirettamente ha confermato. Pessima. -