Rifiuti, i produttori dovranno coprire l’80% dei costi post consumo. I dubbi degli ambientalisti sul nuovo Programma nazionale di gestione (Di domenica 27 settembre 2020) Una nuova marcia verso l’economia circolare, tra conquiste e perplessità. Sono diverse le novità introdotte da alcuni decreti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale nei giorni scorsi e con cui l’Italia ha recepito tre delle quattro direttive europee del ‘Pacchetto Economia circolare’, approvate a maggio 2018. Si va dalla responsabilità estesa del produttore nella gestione della fase post-consumo – dovrà coprire almeno l’80% dei costi complessivi – al Programma nazionale di gestione dei Rifiuti, che potrebbe aprire le porte alla realizzazione di nuovi impianti. E su cui sono puntati gli occhi delle associazioni ambientaliste, ma anche di Fise Assoambiente che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Una nuova marcia verso l’economia circolare, tra conquiste e perplessità. Sono diverse le novità introdotte da alcuni decreti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale nei giorni scorsi e con cui l’Italia ha recepito tre delle quattro direttive europee del ‘Pacchetto Economia circolare’, approvate a maggio 2018. Si va dalla responsabilità estesa del produttore nelladella fase– dovràalmeno l’80% deicomplessivi – aldidei, che potrebbe aprire le porte alla realizzazione di nuovi impianti. E su cui sono puntati gli occhi delle associazioni ambientaliste, ma anche di Fise Assoambiente che ...

Nel complesso sono 27.854 i rifiuti raccolti e catalogati, circa quattro ogni metro quadrato, il 60% dei quali in plastica e il 32% costituito da mozziconi di sigaretta. Tra questi, a farla da padrone ...

