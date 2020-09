Pagelle Roma Juventus 2-2: Ronaldo salva la Juve, disastroso Rabiot (Di domenica 27 settembre 2020) Pagelle Roma Juventus – Primo big match per Pirlo. Prova durissima all’Olimpico per il neo tecnico della Juventus. Primo tempo con la Roma che domina e crea pericoli, va in vantaggio su rigore con Veretout. La Juve cresce, Ronaldo si guadagna e segna il rigore del pareggio ma nel recupero del primo tempo Veretout in contropiede trova il raddoppio. Secondo tempo diverso, Juve nel vivo del gioco e più aggressiva. Troppo aggressivo invece Rabiot che si fa espellere lasciando CR7 e compagni in 10. Partita ricca di emozioni, con la Juve che strappa un pareggio grazie ad uno stacco imperioso di Ronaldo su una discesa di Danilo. 2-2 finale che ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 settembre 2020)– Primo big match per Pirlo. Prova durissima all’Olimpico per il neo tecnico della. Primo tempo con lache domina e crea pericoli, va in vantaggio su rigore con Veretout. Lacresce,si guadagna e segna il rigore del pareggio ma nel recupero del primo tempo Veretout in contropiede trova il raddoppio. Secondo tempo diverso,nel vivo del gioco e più aggressiva. Troppo aggressivo inveceche si fa espellere lasciando CR7 e compagni in 10. Partita ricca di emozioni, con lache strappa un pareggio grazie ad uno stacco imperioso disu una discesa di Danilo. 2-2 finale che ...

juvemyheart : RT @JManiaSite: Stavolta le scelte di #Pirlo sono parse più cervellotiche che altro, per fortuna abbiamo un #Ronaldo già in formissima #Rom… - JManiaSite : Stavolta le scelte di #Pirlo sono parse più cervellotiche che altro, per fortuna abbiamo un #Ronaldo già in formiss… - ReteSport : Le pagelle di #RomaJuve 2-2: I migliori Veretout e Spinazzola I peggiori Dzeko e Bruno Peres - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma, le pagelle di CM: Veretout fa male. Dzeko, rimpianto a metà. Male Mancini - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle della Roma - Veretout MVP, Dzeko sprecone. Fonseca, perché solo due cambi? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma Roma-Juventus 2-2 LE PAGELLE: Leolandia Spinazzola. La Veretout fa male, ma non paga ForzaRoma.info Roma-Juventus 2-2, le pagelle dei bianconeri: Ronaldo stellare

Ecco le pagelle dei bianconeri: Szczesny 6,5: buona prestazione del portiere polacco, sfortunato sul rigore in cui devia ol pallone ma non riesce ad evitare il goal. Chiellini 6,5: partita di livello ...

Le pagelle della Roma - Veretout MVP, Dzeko sprecone. Fonseca, perché solo due cambi?

ROMA-JUVENTUS 2-2 (31' e 45'+1 Veretout; 44' e 69' Ronaldo) Mirante 6 - A dispetto dei due gol subiti, non ha grandissimo lavoro da.

Ecco le pagelle dei bianconeri: Szczesny 6,5: buona prestazione del portiere polacco, sfortunato sul rigore in cui devia ol pallone ma non riesce ad evitare il goal. Chiellini 6,5: partita di livello ...ROMA-JUVENTUS 2-2 (31' e 45'+1 Veretout; 44' e 69' Ronaldo) Mirante 6 - A dispetto dei due gol subiti, non ha grandissimo lavoro da.