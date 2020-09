Napoli-Genoa 6-0: a segno anche Eljif Elmas e Matteo Politano (Di domenica 27 settembre 2020) Il Napoli scende in campo contro il Genoa senza paura e lo schianta schierando una formazione estremamente offensiva: un 4-2-3-1 con Dries Mertens trequartista, affiancato da Lorenzo Insigne e Hirving Lozano. Prima da titolare per Victor Osimhen, che cerca di rendersi subito pericoloso di testa. Come a Parma, il nigeriano sembra non voler mai strafare e dialoga bene con i compagni. Non è però il numero 9 a partecipare all’azione che sblocca il match: all’11’ Dries Mertens serve con precisione Hirving Lozano che taglia sul secondo palo e batte Federico Marchetti. 8 minuti più tardi Lukas Lerager spaventa tutti sbagliando un rigore in movimento e poco dopo il messicano ha l’occasione di raddoppiare con un’occasione analoga a quella del goal. Finisce invece al 21′ la partita di Lorenzo Insigne, che ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 27 settembre 2020) Ilscende in campo contro ilsenza paura e lo schianta schierando una formazione estremamente offensiva: un 4-2-3-1 con Dries Mertens trequartista, affiancato da Lorenzo Insigne e Hirving Lozano. Prima da titolare per Victor Osimhen, che cerca di rendersi subito pericoloso di testa. Come a Parma, il nigeriano sembra non voler mai strafare e dialoga bene con i compagni. Non è però il numero 9 a partecipare all’azione che sblocca il match: all’11’ Dries Mertens serve con precisione Hirving Lozano che taglia sul secondo palo e batte Federico Marchetti. 8 minuti più tardi Lukas Lerager spaventa tutti sbagliando un rigore in movimento e poco dopo il messicano ha l’occasione di raddoppiare con un’occasione analoga a quella del goal. Finisce invece al 21′ la partita di Lorenzo Insigne, che ...

