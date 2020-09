MotoGP, delusione Vinales: "Ho perso la gara sin dalle qualifiche" (Di domenica 27 settembre 2020) Maverick Vinales teneva in particolar modo al Gran Premio di Catalogna , poiché si trattava della, per lui, gara di casa. Galvanizzato dal successo ottenuto sette giorni fa a Misano, il numero 12 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) Maverickteneva in particolar modo al Gran Premio di Catalogna , poiché si trattava della, per lui,di casa. Galvanizzato dal successo ottenuto sette giorni fa a Misano, il numero 12 ...

motosprint : #MotoGP, delusione #Vinales: 'Ho perso la gara sin dalle qualifiche' ?? - itsmrtn36 : RT @nikiigahan: F1? Delusione F2? Delusione MotoGP? Delusione Okay. - nikiigahan : F1? Delusione F2? Delusione MotoGP? Delusione Okay. - news_rimini : Motogp: a Misano vince Vinales, grande delusione per Bagnaia - Misano Adriatico - Sport - OA_Sport : MotoGP, per Valentino Rossi le due gare di Misano sono state una delusione. A Barcellona per riscattarsi? -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP delusione MotoGP, delusione Vinales: "Ho perso la gara sin dalle qualifiche" Corriere dello Sport.it MotoGP, delusione Vinales: "Ho perso la gara sin dalle qualifiche"

Maverick spiega quanto sia stato sofferto il nono posto di Barcellona: "Per vincere, bisogna partire dalla pole, altrimenti, per noi sorpassare è impossibile. Oggi è stato un disastro, di più non pote ...

GP Catalogna, Dovizioso: "Uscire alla prima curva fa male"

Caduto in curva 2 al primo giro, il pilota Ducati è stato costretto al ritiro perdendo la leadership del Mondiale ...

Maverick spiega quanto sia stato sofferto il nono posto di Barcellona: "Per vincere, bisogna partire dalla pole, altrimenti, per noi sorpassare è impossibile. Oggi è stato un disastro, di più non pote ...Caduto in curva 2 al primo giro, il pilota Ducati è stato costretto al ritiro perdendo la leadership del Mondiale ...