Maltempo in Campania, fiume di fango a Monteforte Irpino (Di lunedì 28 settembre 2020) Un'enorme colata di fango ha colpito il centro di Monteforte Irpino, comune di 12mila abitanti con un centro storico ai piedi della montagna che è totalmente invaso. fango e detriti hanno bloccato i vicoli che sfociano in piazza Umberto I al centro del paese. In alcuni punti il fango ha raggiunto anche il metro, invadendo i piani terra e i locali seminterrati. Molte auto sono state trascinate dall'ondata e hanno bloccato alcune strade. I Vigili del fuoco si sono messi immediatamente al lavoro ma gli abitanti si sono rifugiati nei piani alti delle abitazioni e chiedono aiuto anche via social diffondendo filmati.Evacuata una decina di famiglieUna decina di famiglie è già stata evacuata e un centro di accoglienza allestito in una scuola per poter far fronte all'emergenza. Quella ...

