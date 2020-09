Il Cts dice no alla riapertura degli stadi, ma adesso spunta un problema (Di domenica 27 settembre 2020) Il tema della riapertura degli stadi rischia di farla da padrone ancora per molto. E’ ormai evidente come le buone intenzioni di club, FIGC e Regioni sia in netto contrasto con la rigidità di Governo e Comitato Tecnico Scientifico. E così, con l’ennesimo no alla proposta di riaprire al 25% della capienza di ogni impianto, spunta un problema. Come riporta il Corriere dello Sport, è relativo alla partita di Nations League del prossimo 14 ottobre tra Italia e Olanda, prevista al Gewiss stadium di Bergamo. La Federazione aveva scelto questo impianto anche in virtù di tale proposta, che prevederebbe 7 mila tifosi. Ma il pubblico, a questo punto, ci sarà o no? Da capire, infatti, se la scelta di non ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Il tema dellarischia di farla da padrone ancora per molto. E’ ormai evidente come le buone intenzioni di club, FIGC e Regioni sia in netto contrasto con la rigidità di Governo e Comitato Tecnico Scientifico. E così, con l’ennesimo noproposta di riaprire al 25% della capienza di ogni impianto,un. Come riporta il Corriere dello Sport, è relativopartita di Nations League del prossimo 14 ottobre tra Italia e Olanda, prevista al Gewissum di Bergamo. La Federazione aveva scelto questo impianto anche in virtù di tale proposta, che prevederebbe 7 mila tifosi. Ma il pubblico, a questo punto, ci sarà o no? Da capire, infatti, se la scelta di non ...

I dati sul coronavirus in Italia hanno segnato un leggero calo del numero dei positivi che ieri sono stati 1869, 17 i decessi. Campania e Lombardia le regioni con più casi ...

Il Cts gela le speranze dei tifosi: troppo presto per aprire ulteriormente gli stadi. Per ora non ci sono le condizioni epidemiologiche. Avanti così, dunque, con mille spettatori sugli spalti, non di ...

