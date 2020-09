Domenica In | scontro in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini | volano stracci

(Di domenica 27 settembre 2020) Continua il successo di Ballando con le stelle, che macina ascolti sempre crescenti. Alcuni protagonisti ne parlano nella puntata odierna diIn: tra gli ospitiin video-collegamento epresente in studio. Subito scintille fra le due, con la giudice che, senza mezzi termini, giudica negativamente la sua “mentalità da bambolina“. Il successo di Ballando con le stelle Ballando con le stelle continua la sua striscia di ascolti positivi, intrattenendo il pubblico del sabato sera con uno spettacolo completo. Tra coreografie e balli di coppia, il programma condotto da Milly Carlucci è diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai1. La puntata di ieri ha offerto tantissimi spunti. Non solo il ballo in solitaria di ...

