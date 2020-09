Coronavirus Lazio | 181 casi di questi 79 sono a Roma e un decesso

(Di domenica 27 settembre 2020) Prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole domani test in un istituto di Cerveteri e presso il liceo 'Manara' a

MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,8% Regioni con… - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus - GiusPecoraro : RT @Antonio_Caramia: ??Nuovi casi per REGIONE?? Media mobile 7gg #27settembre ??Tra parentesi 26/9 #Campania 231 (220) #Lazio 213 (211) #Lomb… - EffimeraAlkimia : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #27settembre. #SaluteLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Sono 1.766 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 17 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.835. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 87.714 tamponi, per ...Il governatore ha firmato una nuova ordinanza, la n.74, che stabilisce l’obbligo dei tamponi nelle zone d’arrivo e in particolare nei porti e nell’aeroporto di Capodichino ...