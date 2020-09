Ballando con le Stelle | Elisa Isoardi si esibisce da sola senza Raimondo Todaro Poi la sorpresa

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 27 settembre 2020) . Stasera, la conduttrice piemontese si doveva esibire dadal momento che il suo maestroè ricoverato al Gemelli per un’appendicite. Nel momento, però, in cui è stata chiamata in Sala delleper esibirsi è accaduto qualcosa di inaspettato.si è collegato in videochiamata per stare vicino alla compagna di avventura nel momento dell’esibizione. Felice per lasi è esibita concollegato sullo schermo. «Sei stata uno spettacolo – ha dettoalla fine dell’esibizione – mi sono commosso». Carolyn Smith, però solleva un problema: «Se ...