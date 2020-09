Verona-Civitanova, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 26 settembre 2020) NBV Verona e Cucine Lube Civitanova si sfideranno nel match valido per la prima giornata di Superlega 2020/2021 di volley: ecco data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming. Civitanova resta a Verona e dopo aver perso al tie-break la finale di Supercoppa contro Perugia mira ad iniziare al meglio il campionato. Verona è invece parsa in difficoltà negli Ottavi di Coppa Italia, dove ha chiuso all’ultimo posto il Girone A con tre sconfitte ed un solo punto. L’appuntamento è per lunedì 28 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) NBVe Cucine Lubesi sfideranno nel match valido per la prima giornata didi volley: eccoe come vederlo intv eresta ae dopo aver perso al tie-break la finale di Supercoppa contro Perugia mira ad iniziare al meglio il campionato.è invece parsa in difficoltà negli Ottavi di Coppa Italia, dove ha chiuso all’ultimo posto il Girone A con tre sconfitte ed un solo punto. L’appuntamento è per lunedì 28 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO ...

sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della prima giornata #Verona-#Civitanova - RaiSport : #Pallavolo ?? Fefè De Giorgi vi ricorda l'appuntamento con la #Finale di #Supercoppa: #Civitanova - #Perugia in dire… - PantheonVerona : Stasera alle 21.30 la finale della Supercoppa volley sarà all'Agsm Forum di Verona. A contendersi il primo trofeo c… - BluVolleyVr : ???????? Disponibili gli ultimi tagliandi per assistere alla finale di Del Monte Supercoppa in programma questa sera al… - vitasportivait : ?? #Volley | #DelMonteSupercoppa ???? Sette mesi dopo la finale di Coppa Italia, Civitanova e Perugia si affrontano s… -