Un anno fa la tragedia dell’aereo caduto Ora il segno di rinascita in un braccialetto

erpedrini : RT @durezzadelviver: Negli anni ‘70, nell’Italietta provinciale sfigata con la liretta, quando iniziava la scuola c’erano tutti gli insegna… - PseudoEly : RT @durezzadelviver: Negli anni ‘70, nell’Italietta provinciale sfigata con la liretta, quando iniziava la scuola c’erano tutti gli insegna… - RinoSimeoni : RT @durezzadelviver: Negli anni ‘70, nell’Italietta provinciale sfigata con la liretta, quando iniziava la scuola c’erano tutti gli insegna… - Piero42395724 : RT @durezzadelviver: Negli anni ‘70, nell’Italietta provinciale sfigata con la liretta, quando iniziava la scuola c’erano tutti gli insegna… - Alex21312003 : RT @durezzadelviver: Negli anni ‘70, nell’Italietta provinciale sfigata con la liretta, quando iniziava la scuola c’erano tutti gli insegna… -

Ultime Notizie dalla rete : anno tragedia

«Sei quel vento che soffia da sempre, ma che riesce a non farmi cadere. Sei l’immenso di un attimo andato, del mio sogno la parte migliore». Come nei versi della canzone di Ultimo «Piccola stella» ci ...NAPOLI — Gaetano ancora non sa niente. È in coma da una settimana. Dalla sera di domenica scorsa, quando è arrivato in ospedale già senza conoscenza e con le gambe massacrate da colpi di pistola. È in ...