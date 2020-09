Tommaso Zorzi deride Gabriel Garko e Adua al GF Vip: “Chi dei due porta la gonna?” (Di sabato 26 settembre 2020) Tommaso Zorzi deride Gabriel Garko e Adua imitando Barbara D’Urso in Live non è la D’Urso lasciando molto delusi i telespettatori che, non si aspettavano un comportamento del genere proprio da lui. La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto un protagonista d’eccezione confessare a tutto l’Italia il suo mero orientamento sessuale: Gabriel Garko. Il grandissimo attore italiano infatti, per diversi anni ha dovuto mentire fingendo di essere fidanzato proprio con Adua Del Vesco. Gabriel ha così deciso dopo le ultime dichiarazioni di Adua riguardanti l’AresGate di confessare la verità così da liberare sia sé stesso che ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020)imitando Barbara D’Urso in Live non è la D’Urso lasciando molto delusi i telespettatori che, non si aspettavano un commento del genere proprio da lui. La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto un protagonista d’eccezione confessare a tutto l’Italia il suo mero orientamento sessuale:. Il grandissimo attore italiano infatti, per diversi anni ha dovuto mentire fingendo di essere fidanzato proprio conDel Vesco.ha così deciso dopo le ultime dichiarazioni diriguardanti l’AresGate di confessare la verità così da liberare sia sé stesso che ...

