Studio sul Covid | il 15% dei casi gravi legato ai geni

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 26 settembre 2020) Un nuovosuldel Consorzio internazionale di geneticahge con la partecipazione del laboratorio di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata prova a spiegare perché l’infezione da virus per qualcuno è senza senza sintomi mentre altri rischiano la vita. Una differenza che starebbe nella genetica, almeno per quanto riguarda il 15 per cento dei. LEGGI ANCHE > “Ilpuò favorire il Parkinson”, lodegli scienziati australiani Losule la genetica pubblicato dalla rivista Science Losuldel consorziohge, pubblicato dalla rivista ...