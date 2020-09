Serie B, i risultati delle partite di oggi (Di sabato 26 settembre 2020) La Serie B ritorna in campo dopo l'anticipo di ieri Monza-Spal finito 0-0. Ecco tutti i risultati e i marcatori della prima giornata di campionato:Monza – Spal: 0-0 37′ s.t. Gykjaer (M) sbaglia un rigoreBrescia – Ascoli: 1-1 1′ p.t. Cavion (A); 32′ p.t. Donnarumma (B); all’11’s.t. espulso Papetti (B)Cosenza – Entella: 0-0Frosinone – Empoli: 0-2 5′ p.t. Moreo (E); 12′ s.t. La Mantia (E)Lecce – Pordenone: 0-0Pescara – Chievo: 0-0Salernitana – Reggina: 1-1 38′ s.t. Menez (R); 39′ s.t. Casasola (S)Venezia – Vicenza: in corso di svolgimentoDomenica 27 settembreCremonese – Cittadella: ore 15.00Reggiana – Pisa: ore 21.00 ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) LaB ritorna in campo dopo l'anticipo di ieri Monza-Spal finito 0-0. Ecco tutti ie i marcatori della prima giornata di campionato:Monza – Spal: 0-0 37′ s.t. Gykjaer (M) sbaglia un rigoreBrescia – Ascoli: 1-1 1′ p.t. Cavion (A); 32′ p.t. Donnarumma (B); all’11’s.t. espulso Papetti (B)Cosenza – Entella: 0-0Frosinone – Empoli: 0-2 5′ p.t. Moreo (E); 12′ s.t. La Mantia (E)Lecce – Pordenone: 0-0Pescara – Chievo: 0-0Salernitana – Reggina: 1-1 38′ s.t. Menez (R); 39′ s.t. Casasola (S)Venezia – Vicenza: in corso di svolgimentoDomenica 27 settembreCremonese – Cittadella: ore 15.00Reggiana – Pisa: ore 21.00 ITA Sport Press.

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - Gazzetta_it : #SerieB, i risultati: #Donnarumma salva il #Brescia, colpo #Empoli a #Frosinone #Menez, prima gemma per la #Reggina… - ItaSportPress : Serie B, i risultati delle partite di oggi - - citynowit : “La cadetteria mette subito in evidenza le difficoltà per tutti ” - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieB, i risultati della prima giornata -