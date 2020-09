Scoppia la polemica su un libro per le scuole elementari: “Sei sporca o nera?” (Di sabato 26 settembre 2020) Scoppia una nuova polemica su un testo rivolto alle prime classi delle scuole elementari. Nell’immagine un bambino bianco e castano che chiede a una bambina di colore: “Sei sporca o sei tutta nera?”. E’ di nuovo polemica su un testo rivolto alle prime classi delle scuole elementari, colpevole di aver proposto una vignetta accusata di … L'articolo Scoppia la polemica su un libro per le scuole elementari: “Sei sporca o nera?” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020)una nuovasu un testo rivolto alle prime classi delle. Nell’immagine un bambino bianco e castano che chiede a una bambina di colore: “Seio sei tutta nera?”. E’ di nuovosu un testo rivolto alle prime classi delle, colpevole di aver proposto una vignetta accusata di … L'articololasu unper le: “Seio nera?” proviene da www.meteoweek.com.

Scoppia una nuova polemica su un testo rivolto alle prime classi delle scuole elementari. Nell’immagine un bambino bianco e castano che chiede a una bambina di colore: “Sei sporca o sei tutta nera?”.

Quando la crisi che attanaglia l'Italia strozza l'economia e i piccoli commercianti e imprenditori rischiano di chiudere sommersi dai debiti, nel Paese si trova il tempo e il modo di sollevare una pol ...

