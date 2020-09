Michela Murgia dice che Salvini non è credibile «con il muso unto di porchetta» e il web tira fuori l’articolo sulla ‘Matria’

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 26 settembre 2020) Sarà che delle offese sul web non se ne ha mai abbastanza. Sarà che, pur essendo all’ordine del giorno, per noi rappresentano sempre un fenomeno di cui stupirsi, perché viene evidenziata costantemente la miseria dell’essere umano. Fatto sta che quello che è successo aieri sera rappresenta un altro caso di come l’odio in rete possa essere declinato. La scrittrice, ospite del programma Otto e Mezzo di Lilli Gruber, ha usato un’espressione colorita – che rientra nell’esercizio della critica – per descrivere il risultato elettorale alle regionali di Matteoe, per questo motivo, ha dovuto subire uno shitstorm che va dall’ormai inflazionato bodyshaming, fino a un fenomeno diverso che adesso descriveremo. LEGGI ANCHE > Perché ...