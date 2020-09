Live Sampdoria-Benevento 2-1 | Caldirola accorcia le distanze

(Di sabato 26 settembre 2020) Ci siamo! Ildebutta in serie A a Genova nella tana della. Negli unici due precedenti in Serie A nel 2017/18 entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol: una...

Ci siamo! Il Benevento debutta in serie A a Genova nella tana della Sampdoria. Negli unici due precedenti in Serie A nel 2017/18 entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol: ...L’episodio chiave del match valevole per la 2a giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Sampdoria Benevento L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Benevento, valido per la 2a gior ...