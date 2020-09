La Lazio vince a Cagliari | Il Benevento manda ko la Sampdoria

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 settembre 2020) Prima gara di campionato per lae prima vittoria per i ragazzi di Simone Inzaghi che superano 2-0 in trasferta ilsubito in vanhtaggio al 4' Marusic scatta in posizione regolare, punta il suo avversario e arrivato sul fondo serve un assist in mezzo per Lazzari che appoggia in rete a porta vuota. Il raddoppio di Immobile al 74': Grandissima ripartenza di Marusic che scappa via sulla sinistra e appoggia in mezzo per il piazzato sul palo lontano di Immobile.Vittoria in rimonta dela Genova contro la. Liguri che passano dopo 8' con Quagliarella (assist di Bonazzoli dopo l'errore di Montipò) e raddoppiano al 17' con Colley (cross perfetto del nuovo arrivato Candreva). Poi la squadra di Pippo Inzaghi riequilibra il match tra il 33' e il 72' con la doppietta di ...