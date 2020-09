L.elettorale: deputati Fi, ‘con meno parlamentari servono preferenze’ (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) – “La riduzione del numero dei parlamentari ha già in sé un implicito effetto maggioritario. Il solo modo per riequilibrare questa distorsione nella rappresentanza è approvare una legge proporzionale con le preferenze. Questo aiuta ad attenuare la presa dei partiti sul Parlamento. Senza le preferenze, il capolavoro del M5S ci regalerebbe una nuova stagione della partitocrazia, con deputati e senatori nominati dai vertici dei partiti e gli elettori, già disgustati per lo spettacolo fin qui offerto, avrebbero ragioni in più per non votare. A meno che, pensando male, non sia proprio questo l’obiettivo dei sostenitori del sistema maggioritario”. Lo affermano i deputati Daniela Ruffino, Simona Vietina, Raffaele Baratto, Alessandro ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) – “La riduzione del numero deiha già in sé un implicito effetto maggioritario. Il solo modo per riequilibrare questa distorsione nella rappresentanza è approvare una legge proporzionale con le preferenze. Questo aiuta ad attenuare la presa dei partiti sul Parlamento. Senza le preferenze, il capolavoro del M5S ci regalerebbe una nuova stagione della partitocrazia, cone senatori nominati dai vertici dei partiti e gli elettori, già disgustati per lo spettacolo fin qui offerto, avrebbero ragioni in più per non votare. Ache, pensando male, non sia proprio questo l’obiettivo dei sostenitori del sistema maggioritario”. Lo affermano iDaniela Ruffino, Simona Vietina, Raffaele Baratto, Alessandro ...

Cosi49Cosimo : RT @StefanoFassina: Dopo l’impegno per Si al referendum su riduzione parlamentari, va portata avanti la legge elettorale PROPORZIONALE inca… - GuidiClelia : RT @StefanoFassina: Dopo l’impegno per Si al referendum su riduzione parlamentari, va portata avanti la legge elettorale PROPORZIONALE inca… - giuroby : RT @StefanoFassina: Dopo l’impegno per Si al referendum su riduzione parlamentari, va portata avanti la legge elettorale PROPORZIONALE inca… - Graroar : RT @StefanoFassina: Dopo l’impegno per Si al referendum su riduzione parlamentari, va portata avanti la legge elettorale PROPORZIONALE inca… - libellula58 : RT @StefanoFassina: Dopo l’impegno per Si al referendum su riduzione parlamentari, va portata avanti la legge elettorale PROPORZIONALE inca… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale deputati L.elettorale: deputati Fi, 'con meno parlamentari servono preferenze' Il Tempo M5S, ira parlamentari contro Taverna per indennità in beneficenza

E' guerra aperta tra Camera e Senato contro la vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna, finita nel mirino di diversi parlamentari grillini per il video, pubblicato su Facebook subito dopo la to ...

Scavone risponde alla Lo Curto: «accuse fuori misura frutto di disinformazione. Nessuna malizia nelle nomine dei Commissari IPAB

“Una caduta di stile legata probabilmente alla tensione elettorale della provincia di Trapani, una provincia in cui io non vivo e in cui non sono impegnato nelle amministrative. Contro me solo accuse ...

E' guerra aperta tra Camera e Senato contro la vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna, finita nel mirino di diversi parlamentari grillini per il video, pubblicato su Facebook subito dopo la to ...“Una caduta di stile legata probabilmente alla tensione elettorale della provincia di Trapani, una provincia in cui io non vivo e in cui non sono impegnato nelle amministrative. Contro me solo accuse ...