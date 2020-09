Inter-Fiorentina, Eriksen titolare: la gara chiave per convincere Conte (Di sabato 26 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - francesco98asr : Classifica finale 20/21: Juve Inter Atalanta Milan Napoli Lazio Roma(se lo esonerano entro ottobre, altrimenti sott… - VABettin : ????Marseille - Metz Marseille over 1.5 goals @ 1.84 (8u) ????Cagliari - Lazio Over 2.5 goals @ 1.82 (8u) Cagliari ove… - salines_simone : Voi chi preferireste tra #Eriksen e #Sensi? -