Inter Fiorentina 4-3: cronaca e tabellino (Di sabato 26 settembre 2020) Allo Stadio San Siro, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Inter e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Partita pazza a San Siro. L'Inter vince in rimonta contro un'ottima Fiorentina di un ispiratissimo Ribery. Lautaro, un autogol di Ceccherini, Lukaku e D'Ambrosio consentono all'Inter di festeggiare i primi tre punti della stagione Sintesi Inter Fiorentina 4-3 MOVIOLA 90′ GOL DELL'Inter – D'Ambrosio segna su calcio d'angolo con un colpo di testa sul secondo palo 88′ GOL DELL'Inter – Sanchez apre per Hakimi che di prima mette dentro per Lukaku il quale a porta sguarnita non può sbagliare e ...

