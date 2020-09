Gp Catalogna | Pole position di Morbidelli | Rossi in prima fila

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 26 settembre 2020) A Barcellona capolavoro di, che si gode ladella carriera in top-class. Alle sue spalle ci sono altre due Yamaha: quella di Quartararo e quella di, nel giorno dell'annuncio ufficiale del suo passaggio in Petronas per il Mondiale 2021. Dovizioso è 17° in griglia, la migliore Ducati è quella di Miller (quarto). Persi tratta della settimain carriera (terza quest'anno), ventisettesimain tutte le classi. Persi tratta della 148esimain top-class (laquest'anno), il miglior modo per festeggiare il passaggio di Valentino in Petronas dal 2021.Vinales il più veloce ...