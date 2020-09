Crotone-Milan, Stroppa in conferenza: “Dobbiamo essere più cattivi e volenterosi” (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanni Stroppa ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan, seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico, reduce dal 4-1 incassato a Marassi, giunge al primo match casalingo con ciò che di buono si è visto contro il Genoa: “E’ arrivato qualche complimento da chi ha visto la partita, abbiamo dato la parvenza di una buona squadra, ma mi fermo qui perché c’è da fare meglio nella cattiveria, nella capacità di tenere in campo e di volersi imporre nei duelli. Lo abbiamo visto dopo il 2-0, la squadra ha avuto un atteggiamento miglio, ma la squadra individualmente deve crescere”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico dei calabresi. SUL Milan – “Il Milan è la ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanniha parlato nellastampa alla vigilia di, seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico, reduce dal 4-1 incassato a Marassi, giunge al primo match casalingo con ciò che di buono si è visto contro il Genoa: “E’ arrivato qualche complimento da chi ha visto la partita, abbiamo dato la parvenza di una buona squadra, ma mi fermo qui perché c’è da fare meglio nella cattiveria, nella capacità di tenere in campo e di volersi imporre nei duelli. Lo abbiamo visto dopo il 2-0, la squadra ha avuto un atteggiamento miglio, ma la squadra individualmente deve crescere”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico dei calabresi. SUL– “Ilè la ...

sportface2016 : #CrotoneMilan Le dichiarazioni di Giovanni #Stroppa alla vigilia della sfida dell'Ezio Scida - luca_reds : RT @StrowmanDr: Me li avevate chiesti Vi erano mancati Ed allora ecco che tornano ?????? I PRONOSTICI TORINO-ATALANTA 1-3 INTER-FIORENTINA… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Contro il Milan servirà giusto approccio e maggiore cattiveria rispetto a Genova' -… - EltonTuitStarr : RT @StrowmanDr: Me li avevate chiesti Vi erano mancati Ed allora ecco che tornano ?????? I PRONOSTICI TORINO-ATALANTA 1-3 INTER-FIORENTINA… - gustatore : I PRONOSTICI TORINO-ATALANTA 1-3 INTER-FIORENTINA 2-1 NAPOLI-GENOA 2-0 CROTONE-MILAN 0-1 ROMA-JUVENTUS 0-2 Non fidatevi dello zio Braun -