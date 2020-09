Coronavirus, report Iss-Ministero: boom di persone in terapia intensiva, virus in tutta Italia (Di sabato 26 settembre 2020) Coronavirus, report Iss-Ministero. “Si rileva una trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell’ambito domiciliare” scrivono gli esperti nell’ultimo report di monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, riferito al periodo 14-20 settembre. Nella settimana considerata sono stati riportati complessivamente 2.868 focolai attivi in Italia, di cui 832 nuovi. Continuano a crescere i casi di contagio da Coronavirus in Italia e con loro aumentano anche le persone ricoverate e quelle costrette alla terapia ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 26 settembre 2020)Iss-. “Si rileva una trasmissione locale del, diffusa su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell’ambito domiciliare” scrivono gli esperti nell’ultimodi monitoraggio settimanale deldella Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, riferito al periodo 14-20 settembre. Nella settimana considerata sono stati riportati complessivamente 2.868 focolai attivi in, di cui 832 nuovi. Continuano a crescere i casi di contagio daine con loro aumentano anche lericoverate e quelle costrette alla...

