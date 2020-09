Benevento | allerta meteo prorogata | domani chiusi cimitero e parchi pubblici

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’per il Sannio. Questa mattina è stato emesso un nuovo avviso che segnala fenomenirologici avversi dalle ore 06:00 didomenica 27 settembre 2020 fino alle ore 06:00 di dopolunedì 28 settembre 2020. Pertanto, il sindaco diClemente Mastella ha disposto solo per la giornata di, domenica 27 settembre, la chiusura, precauzionale, ai visitatori delcomunale e la chiusura deicittadini (villa comunale, giardini De Falco, area ponte Tibaldi e parco archeologico dell’Arco del Sacramento). Disposto, inoltre, il divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di V.le Atlantici, ...

