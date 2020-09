A cena dai banchieri | fuga romantica sui colli di Luni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 settembre 2020) Si chiama come un celeberrimo dizionario, ma di professione è cuoco: Giacomo Devoto è un imprenditore della ristorazione appassionato e fin dall’adolescenza si è sempre dedicato a sviluppare progetti gastronomici fuori dagli schemi. E dopo aver esplorato con successo il mondo della pizza con le Officine del Cibo a Sarzana, con il Maestro Pizzaiuolo Giuseppe Messina, ha fortemente voluto portare la sua cucina sulle vette, diventando chef patron del Rifugio Baita Belvedere a Champoluc in Val d’Ayas (AO). Qui si affida per la cucina a Nicolò Salvagnin, chef de cuisine a quota 2400. Ma la voglia di fare bene non lo ha mai abbandonato, e il suo nuovo progetto è una dimostrazione di impegno, caparbietà, determinazione. Su unana a un passo dalle Alpi Apuane, in un paesaggio che sta a metà strada tra ...