Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: programma, date orari e tv seconda giornata (Di venerdì 25 settembre 2020) Prosegue la stagione 2020/2021 della Serie A1 Femminile di Volley: ecco programma, date, orari e come seguire in tv e streaming le partite della seconda giornata. Si inizia con l'anticipo di sabato 26 settembre che vedrà contrapposte Casalmaggiore e Trento. Domenica 27 settembre sarà la volta di tutti gli altri match, con il big match tra le due finaliste di Supercoppa Busto Arsizio e Conegliano. Curiosità anche per il match di regular season per Novara, rimasta a riposo nella prima giornata, che ospiterà Bergamo. Turno di riposo invece per la Reale Mutua Fenera Chieri. L'anticipo tra Casalmaggiore e Trento sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport ...

Il servizio LVF TV che a suo modo ha rivoluzionato la pallavolo italiana, dopo due stagioni in chiaro torna ad essere a pagamento. L'ultima giornata che godrà del servizio gratuito sarà la prossima (2 ...

Volley. Sul canale online della Lega le partite della Conad in diretta, tutti i martedì replica in prima serata su TeleRomagna

Grandi novità per quanto riguarda la trasmissione delle partite della nuova stagione di volley femminile, che ha preso il via domenica scorsa con la settimana di riposo per la Conad Olimpia Teodora. Q ...

