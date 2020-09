Selvaggia Lucarelli durissima con Giletti “da te in trasmissione non vengo” e lui l’asfalta “ vai ad alzare le palette a Ballando” (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ guerra aperta tra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti. La Lucarelli che notoriamente va giù pesante a prescindere da chi si trova di fronte ed esprime molto liberamente le sue opinioni, questa volta ha colpito Massimo Giletti ma, questa volta, ha trovato un interlocutore che non è da meno. La lite tra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti Selvaggia Lucarelli che spesse volte è stata ospite di Massimo Giletti a “Non è l’arena” per quest’anno ha deciso di dare forfait e ha spiegato le sue motivazioni sui social. Selvaggia Lucarelli ha detto: “L’ho detto molto chiaramente a ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ guerra aperta trae Massimo. Lache notoriamente va giù pesante a prescindere da chi si trova di fronte ed esprime molto liberamente le sue opinioni, questa volta ha colpito Massimoma, questa volta, ha trovato un interlocutore che non è da meno. La lite trae Massimoche spesse volte è stata ospite di Massimoa “Non è l’arena” per quest’anno ha deciso di dare forfait e ha spiegato le sue motivazioni sui social.ha detto: “L’ho detto molto chiaramente a ...

stanzaselvaggia : “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi vol… - stanzaselvaggia : “Il mio locale chiuso per droga? Io non lo so, non ho visto niente, per me sono voci”. - stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - Gannik23 : ?@stanzaselvaggia? anche perché, matrona, dubito tu riesca a far alzare altro, acida, frustrata, complessata, decad… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli su Elisabetta Gregoraci: “Dichiarazioni insopportabili” -