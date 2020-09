“Sai chi sono io?” Furiosa lite nella notte tra due coinquilini nella casa del GF Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) notte movimentata tra le mura della casa più spiata d’Italia. Al ‘Grande Fratello Vip’ gli animi inquieti iniziano a trasformare quelli che potrebbero essere docili confronti, con feroci liti. Lo scrittore siciliano Fulvio Abbate, è andato su tutte le furie e ha inveito all’improvviso proprio quando, i concorrenti del reality stavano andando a dormire. Nel dettaglio l’Abbate ha iniziato ad urlane vicino al bagno delle donne, dove in quel momento vi si trovavano Myriam Catania e Franceska Pepe. “La mentalità piccolo-borghese se la mette nel c***” – grida lo scrittore dopo che l’attrice gli aveva chiesto cosa stava succedendo. Ma la situazione degenera immediatamente dopo, con un botta e risposta al quanto acceso tra l’attrice e lo scrittore, svegliando di conseguenza i ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 settembre 2020)movimentata tra le mura dellapiù spiata d’Italia. Al ‘Grande Fratello Vip’ gli animi inquieti iniziano a trasformare quelli che potrebbero essere docili confronti, con feroci liti. Lo scrittore siciliano Fulvio Abbate, è andato su tutte le furie e ha inveito all’improvviso proprio quando, i concorrenti del reality stavano andando a dormire. Nel dettaglio l’Abbate ha iniziato ad urlane vicino al bagno delle donne, dove in quel momento vi si trovavano Myriam Catania e Franceska Pepe. “La mentalità piccolo-borghese se la mette nel c***” – grida lo scrittore dopo che l’attrice gli aveva chiesto cosa stava succedendo. Ma la situazione degenera immediatamente dopo, con un botta e risposta al quanto acceso tra l’attrice e lo scrittore, svegliando di conseguenza i ...

