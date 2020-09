Raffaele Fitto positivo al Covid-19: l’annuncio (Di venerdì 25 settembre 2020) Arriva in mattinata la notizia della positività di Raffaele Fitto al Covid-19. È lo stesso parlamentare a dare l’annuncio su Facebook. Fitto si trova attualmente in isolamento. Aveva effettuato il tampone insieme ai suoi familiari nei giorni scorsi dopo il contatto con un suo collaboratore risultato poi positivo al Coronavirus. Anche la moglie di Raffaele Fitto é risultata positiva. Attualmente entrambi sono asintomatici. L’europarlamentare di Fratelli d’Italia rassicura i suoi sostenitori che manterrà l’obbligo di quarantena fino a nuove indicazioni. Fitto lancia inoltre un appello alla platea degli “odiatori“. Come scrive in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Arriva in mattinata la notizia della positività dial-19. È lo stesso parlamentare a dare l’annuncio su Facebook.si trova attualmente in isolamento. Aveva effettuato il tampone insieme ai suoi familiari nei giorni scorsi dopo il contatto con un suo collaboratore risultato poial Coronavirus. Anche la moglie dié risultata positiva. Attualmente entrambi sono asintomatici. L’europarlamentare di Fratelli d’Italia rassicura i suoi sostenitori che manterrà l’obbligo di quarantena fino a nuove indicazioni.lancia inoltre un appello alla platea degli “odiatori“. Come scrive in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook ...

