Inchiesta camici, i pm: “Diffuso coinvolgimento di Fontana” (Di venerdì 25 settembre 2020) Inchiesta camici in Lombardia, i pm in un documento: “Diffuso coinvolgimento di Attilio Fontana”. MILANO – Importanti novità sull’Inchiesta camici in Lombardia. Secondo quanto riportato da Open Online, nell’ordinanza del sequestro dei cellulari delle persone coinvolte i titolari dell’indagine hanno parlato di “un diffuso coinvolgimento da parte di Attilio Fontana“. Con il governatore che avrebbe espresso la sua “volontà di evitare lasciare traccia del suo coinvolgimento tramite messaggi scritti“. Una pista che sembra essere supportata da alcuni colloqui tra la moglie del governatore e il fratello Andrea. “Ordine camici arrivato. Ho preferito non scriverlo ad ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020)in Lombardia, i pm in un documento: “Diffusodi Attilio Fontana”. MILANO – Importanti novità sull’in Lombardia. Secondo quanto riportato da Open Online, nell’ordinanza del sequestro dei cellulari delle persone coinvolte i titolari dell’indagine hanno parlato di “un diffusoda parte di Attilio Fontana“. Con il governatore che avrebbe espresso la sua “volontà di evitare lasciare traccia del suotramite messaggi scritti“. Una pista che sembra essere supportata da alcuni colloqui tra la moglie del governatore e il fratello Andrea. “Ordinearrivato. Ho preferito non scriverlo ad ...

MediasetTgcom24 : Inchiesta camici Lombardia, per i pm di Milano c'è 'un diffuso coinvolgimento di Fontana' #AttilioFontana… - Open_gol : Il cognato del governatore voleva riconvertire l'azienda verso la produzione di camici e mascherine «Fatturato dal… - maxpeta69 : RT @Misurelli77: Procura di Milano: Inchiesta camici L’ira della moglie del presidente Fontana per la perdita dell’incasso. Al telefono al… - Sergiofge1 : RT @janavel7: Novità milanesi sull'àvida famiglia leghista ai tempi del Covid. 'Inchiesta camici L’ira della moglie di #Fontana per la perd… - Rizzoglio : RT @Misurelli77: Procura di Milano: Inchiesta camici L’ira della moglie del presidente Fontana per la perdita dell’incasso. Al telefono al… -