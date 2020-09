“E’ evidente che Caldoro non ha tenuto”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Pronto a portare il mio contributo d’idee di proposte e di passione. Ho avuto tutto e non chiedo nulla. Se c’è qualcosa da fare per unire il centrodestra sono a disposizione come sempre. E’ una ricetta semplice e lineare, così come semplici e lineari sono i ragionamenti che fanno i nostri elettori, poi le elucubrazioni ci portano da altre parti. E da altri parti io non ci voglio stare”. Pensa già al domani il senatore Vincenzo Fasano, con la disamina della debacle forzista che lo porta subito a pensare di rimettere in sesto quella che era una forza politica anche a Salerno. Non c’è tempo per i processi, sommari o meno, con il futuro che è già davanti all’uscio di Forza Italia ma di tutto il centro destra. “Con questi risultati, in questo momento bisogna pensare a ricostruire e non a rammaricarsi ...