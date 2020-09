Aston Martin F1 2021, ecco i colori della monoposto (Di venerdì 25 settembre 2020) Aston Martin in F1 nel 2021 sceglie i colori della monoposto, cercando un mix tra tradizione e presente, optando per il tipico verde inglese e il rosa BWT, sponsor Racing Point. Prendendo il nome del team di Lawrence Stroll, Aston Martin cambierà il colore delle due monoposto rosa per la stagione successiva. Aston Martin F1 2021 – Racing Point cambia nome e colore Ancora una volta nuovo nome per la scuderia di Lawrence Stroll, che punta in alto per il campionato 2021 di Formula 1, diventando Aston Martin e firmando un contratto per la prossima stagione con il quattro volte campione Sebastian Vettel. Dopo le polemiche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)in F1 nelsceglie i, cercando un mix tra tradizione e presente, optando per il tipico verde inglese e il rosa BWT, sponsor Racing Point. Prendendo il nome del team di Lawrence Stroll,cambierà il colore delle duerosa per la stagione successiva.F1– Racing Point cambia nome e colore Ancora una volta nuovo nome per la scuderia di Lawrence Stroll, che punta in alto per il campionatodi Formula 1, diventandoe firmando un contratto per la prossima stagione con il quattro volte campione Sebastian Vettel. Dopo le polemiche ...

Negli anni ’60, ai tempi in cui ogni nazione correva con un proprio colore, le squadre motoristiche britanniche gareggiavano con il “verde da corsa britannico” o “verde inglese“. Questa colorazione è ...

Daniel Ricciardo e Robert Kubica non hanno dubbi sulle potenzialità di Vettel

Ricciardo e Kubica sono convinti che Sebastian Vettel potrà ritrovare se stesso in Aston Martin tornando a far vedere ciò di cui è capace Daniel Ricciardo conosce molto bene Sebastian Vettel e tra gio ...

