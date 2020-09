Alessandro Catone | lo youtuber trovato morto in un parco

(Di venerdì 25 settembre 2020) Si indaga per fare piena luce sul caso, ma non sembrano esserci molti dubbi: è un decesso per cause naturali. E' statoa Lazzate, Monza, ,, 47enne notissimo personaggio ...

Si indaga per fare piena luce sul caso, ma non sembrano esserci molti dubbi: è un decesso per cause naturali. E' stato trovato morto a Lazzate (Monza), Alessandro Catone, 47enne notissimo personaggio ...Un uomo riverso a terra tra le panchine del parco di via Fermi: lo ha avvistato un passante che andava al lavoro e ha dato l’allarme. Ma per Alessandro Catanese, 47 anni, residente a Lazzate, non c’er ...