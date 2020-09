Xbox Series X/S è ufficiale: le espansioni di memoria costano quasi quanto una console (Di giovedì 24 settembre 2020) L'espansione di memoria da 1 TB per Xbox Series X / S avrà un prezzo di $ 219,99. Best Buy ha iniziato a registrare i preordini per l'accessorio, rivelando un prezzo finale che era trapelato di recente. Queste schede di memoria espandibili si inseriscono nella parte posteriore di Xbox Series X / S per adattarsi alla velocità SSD interna e fornire 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo.La soluzione di archiviazione espandibile di Microsoft è proprietaria e finora solo Seagate è stato annunciato come produttore. Microsoft conferma che in futuro saranno disponibili più fornitori e dimensioni aggiuntive, ma il prezzo di $ 219,99 sorprenderà molti potenziali possessori di Xbox.Xbox Series X viene ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) L'espansione dida 1 TB perX / S avrà un prezzo di $ 219,99. Best Buy ha iniziato a registrare i preordini per l'accessorio, rivelando un prezzo finale che era trapelato di recente. Queste schede diespandibili si inseriscono nella parte posteriore diX / S per adattarsi alla velocità SSD interna e fornire 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo.La soluzione di archiviazione espandibile di Microsoft è proprietaria e finora solo Seagate è stato annunciato come produttore. Microsoft conferma che in futuro saranno disponibili più fornitori e dimensioni aggiuntive, ma il prezzo di $ 219,99 sorprenderà molti potenziali possessori diX viene ...

XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - gigibeltrame : Xbox Series X|S: Microsoft festeggia i preordini e promette altre unità per il lancio #digilosofia… - GamingTalker : Xbox Series X/S, la scheda espansione SSD di Seagate da 1TB costerà più di 200 dollari - Multiplayerit : R-Type Final 2, svelato il periodo d’uscita, aggiunta versione Xbox Series X - berkley1_ : RT @HDblog: Xbox Series X|S: Microsoft festeggia i preordini e promette altre unità per il lancio -