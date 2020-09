Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBREORE 09.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DALLA CASSIA SULLA QUALE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO, AL MOMENTO SI STA IN CODA IN DIREZIONEGIÀ DALL’OLGIATA STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA CON CODE DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN CODA ANCHE SULLLA NOMENTANA NUOVAMENTE IN ENTRATA NELLA CAPITALE DA TOR LUPARA A VIALE KANT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO GIÀ DALLA TOGLIATTI SULLA VIA NETTUNENSE DISAGI TRA PAVONA E LA VIA APPIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA VIA PONTINA, SIAMO NEL COMUNE DI APRILIA CODE ANCHE ...